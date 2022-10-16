السلطة الفلسطينية تكثف ضغوطها على مقاتلي "عرين الأسود" لتسليم أنفسهم

قال مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً كبيرة لمنع عملية كبيرة للجيش الإسرائيلي ضد مسلحين ينتمون لمجموعة عرين الأسود في نابلس شمال الضفة الغربية.

ومجموعة "عرين الأسود" جماعة مسلحة نشأت مؤخراً في مدينة نابلس، وهي مسؤولة عن معظم عمليات إطلاق النار ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية.

وأكد المسؤول الفلسطيني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل وأطرافا أخرى بأنها كثفت الضغط على المسلحين لإلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم لقوات الأمن الفلسطيني.

وأعرب المسؤول عن خشيته من أن تؤدي عملية الجيش الإسرائيلي ضد مسلحي "عرين الأسود" إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني ليس في مدينة نابلس فحسب، بل في أجزاء أخرى من الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الفلسطيني في حديثه: "نعتقد أن الوقت لم يفت بعد لإيجاد حل لقضية عرين الأسود، ومن واجبنا تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من إراقة الدماء".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإنه وعلى الرغم من جهود السلطة الفلسطينية، دعت مجموعة "عرين الأسود" جميع المسلحين في الضفة الغربية إلى مواصلة هجماتهم على الإسرائيليين.

وقالت الجماعة إنها "على اتصال بأعضاء مسلحين ينتمون لفصائل فلسطينية أخرى"، مؤكدة أن "أيام الغضب التي أعلناها لم تبدأ بعد".

وزعمت الجماعة أنها كشفت عن خطة إسرائيلية "للقضاء" على جميع أعضائها يوم الخميس الماضي، عندما دخل جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنون إلى قبر يوسف في نابلس.

وبحسب المجموعة المسلحة، فإن "عرين الأسود" اكتشفت الخطة بعد أن دخلت أكثر من 40 عربة تحمل قوات خاصة وسرية إسرائيلية إلى مناطق يعتقد الجيش الإسرائيلي أن عناصرنا سيخرجون منها في نابلس".

من جهتها، أعلنت القناة "12" العبرية أنه سيتم فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية خلال عيد "فرحة التوراة" العبري في الأيام المقبلة.

وأشارت القناة إلى أن هناك حالة تأهب قصوى لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد ورود عشرات التحذيرات من تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال العيد العبري.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من عناصرها في أنحاء مدينة القدس لتأمين طقوس العيد العبري، كما تم اعتقال (47) فلسطينياً من شرق القدس، مع ورود عشرات الإنذارات عن احتمالية وقوع المزيد من العمليات.