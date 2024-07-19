تعرّضت سفينة ـ لم تُعرف هويتها بعد ـ اليوم الجمعة، لمقذوفات نارية في عرض البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية، في حين تشير أصابع الاتهام إلى مليشيات الحوثي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، قولهما إن سفينة أصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية، في مذكرة، أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تحدد هوية السفينة.

ونصحت أمبري، في تحذير منفصل، السفن الموجودة في محيط ذلك الموقع بالبقاء في حالة تأهب والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

أخبار ذات علاقة "أمبري": محاولة صعود فاشلة على سفينة غربي ميناء عدن باليمن

وبحسب صحيفة "tradewindsnews" المعنية بالشحن اليوم، فإنه رُصِد تسرب نفطي في البحر الأحمر، نتيجة الحادث.

وتشنّ ميليشيات الحوثي، منذ نوفمبر / تشرين الثاني، هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن اليمني.

وقالت الجماعة اليمنية المتطرفة إن تحركاتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردا على ذلك، تشن بريطانيا والولايات المتحدة ضربات منذ فبراير شباط أسقطت طائرات مسيّرة، وقصفت مواقع هجومية في اليمن.