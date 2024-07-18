أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق جسم طائر (مقذوف) محمل بمادة الكبتاغون المخدرة (فينيثايلين) قادمة من الأراضي السورية، وذلك ضمن اختصاص المنطقة العسكرية الشمالية.

ووفق تصريح لمصدر عسكري، نشر على موقع القوات المسلحة الأردنية، فإن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، رصدت محاولة اجتياز جسم طائر للحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وقد طبِّقَت قواعد الاشتباك، وأسقطته داخل الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر العسكري أن الجسم الطائر يحتوي على أربعة أكياس وبداخلها مواد مخدرة تحوي (3990) حبة كبتاغون، وتم تحويها إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أيّ تهديد على الواجهات الحدودية وأيّ مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.