طالب تحالف القوى المدنية لشرق السودان، الاثنين، الأمم المتحدة بإنشاء عملية إنسانية عاجلة تشمل إرسال قوات عسكرية للإشراف على تأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع الضغط على أطراف الحرب لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعرب المتحدث باسم التحالف، صالح عمار، عن الأسف والقلق العميقين إزاء ما يرشح من مؤشرات على عدم انعقاد محادثات وقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، التي من المقرر أن تجمع أطراف الحرب يوم الأربعاء المقبل.

وقال، في بيان، إن غياب أي طرف عن المفاوضات في هذا التوقيت يعتبر درجة قصوى من الاستهتار بأرواح السودانيين ودمائهم، التي تُسفك بدم بارد منذ ما يقارب العام ونصف العام.

وأضاف عمار أن "الأولوية العاجلة اليوم التي لا تحتمل التأخير والتردد هي إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء البلاد التي تضربها المجاعة".

وبيّن أن "الواجب الأخلاقي والقانوني يفرض على الأمم المتحدة، وكل الدول والمنظمات، المساهمة في إنشاء عملية إنسانية عاجلة تشمل إرسال قوات عسكرية للإشراف على تأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع الاستمرار في الضغط الشعبي والدولي على أطراف الحرب لتوقيع اتفاقٍ لوقف إطلاق النار".

وكانت الحكومة الخاضعة لسلطة الجيش السوداني، التي تضم حركات مسلحة متحالفة معه وقوى سياسية محسوبة على نظام الرئيس السابق عمر البشير، أعلنت رفضها محادثات جنيف، واشترطت أن توجه الدعوة إلى الحكومة وليس للجيش وحده.