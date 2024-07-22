اغتيل ضابط يمني يعمل ضمن القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برصاص مسلحين مجهولين، في مديرية أحور، جنوبي شرق محافظة أبين، المتاخمة للعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين، تمكنوا من اغتيال قائد السريّة الأولى لدى قوات الحزام الأمني، الملازم عبد الخالق منصر، بعد إطلاق النار عليه في السوق العام بمديرية أحور، قبل أن يتمكنوا من الفرار.

واتهمت قيادة قوات الحزام الأمني في ساحل أبين، في بيان نعي الملازم منصر، "عناصر إرهابية" بتنفيذ عملية اغتياله، وأكدت أن العملية لن تزيدها "إلاعزيمة وإصرارًا في مواصلة اجتثاث الإرهاب وملاحقة العابثين بأمن واستقرار المحافظة".

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وذكر البيان، أن عملية استهداف قائد السرية الأولى لدى قوات الحزام الأمني بساحل أبين، بهذه الطريقة "دلالة على ضعف الجماعات الخارجة عن النظام والقانون والعابثة بالأمن، نتيجة ما تتعرض له من ضربات موجعة".

وتشنّ القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي ووحدات أمنية حكومية، منذ العام 2022، حملة أمنية ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة، تمكنت خلالها من تطهير معاقل استراتيجية للتنظيم في المحافظتين.