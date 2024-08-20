دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، محذرا من "خطورة" اتساع نطاق الصراع إقليميا.

وأفاد بيان من الرئاسة المصرية نقلته "رويترز"، أن السيسي أكد على أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية".

وشدد الرئيس المصري على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته".

وصل بلينكن إلى مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر صباح الثلاثاء لإجراء محاثات مع الرئيس المصري ووزير خارجيته حول التوصل إلى هدنة في غزة.