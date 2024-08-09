كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن مخطط إيراني سرّي، لتجنيد إسرائيليين من خلال حسابات وهمية عبر تطبيق "تيليغرام"، للقيام بمهام مختلفة داخل الأراضي الإسرائيلية، ومنها الانقلاب العسكري على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وخلال الأشهر الأخيرة، قام مسؤولو الاستخبارات الإيرانية، بالاتصال بمواطنين إسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في محاولة لتجنيدهم للقيام بمهام مختلفة داخل إسرائيل، تهدف إلى الإضرار بأمن البلاد، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأبلغ "الشاباك"، عن العديد من الملفات الشخصية الوهمية التي تستخدمها وكالات الاستخبارات الإيرانية، لتجنيد مواطنين إسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أخبار ذات علاقة النيابة الإسرائيلية تتهم موظفا في الشاباك بتسريب معلومات "سرية وخطيرة"

ودعت الحسابات الوهمية، الإسرائيليين، لخوض انقلاب عسكري في البلاد، للتخلص من المسؤولين الإسرائيليين غير الأكفاء مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

بالإضافة إلى ذلك، عُثر على إعلانات وظائف مثيرة للاهتمام طرحتها الاستخبارات الإيرانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب وعود بأجور مرتفعة، كما تضمن إعلانات تلك الوظائف "رابطاً"، يطلب من المتقدمين ملء بياناتهم الشخصية.

وبحسب "الشاباك"، فإن العديد من المواطنين الإسرائيليين الذين تلقوا مثل هذه الاستفسارات المشبوهة، تجنبوا الإجابة وأبلغوا مسؤولي الأمن عنها.

وشدد "الشاباك"، على أن نقل البيانات الشخصية لمواطنين إسرائيليين إلى قوات الأمن الإيرانية، يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بهؤلاء المواطنين، سواء في إسرائيل، أو في الخارج، محذرًا الإسرائيليين بضرورة، توخي الحيطة والحذر.