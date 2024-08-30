إسرائيل تعلن مقتل "قائد حماس في جنين"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال قائد مجموعات حماس العسكرية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية حيث يواصل الجيش "عملية عسكرية موسعة" في مناطقها.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في إطار العملية شمالي الضفة، رصد الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود خلية يتقدمها قائد شبكة حماس في جنين وسام حازم".

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" أن "حازم كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، إلى جانب أعمال أخرى في منطقة الضفة الغربية".

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وتابع أنه "في وقت لاحق، قتلت طائرة حربية إسرائيلية فلسطينيين اثنين آخرين حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها مع حازم"، مشيرًا إلى أنهما ضالعين في عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أنه تم العثور على بنادق ومسدس وذخيرة وعبوات ناسفة وقنابل غاز ومبالغ مالية، داخل السيارة المستهدفة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، عمليته العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حيث بدأ عمليات تفتيش ومداهمة بالحي الشرقي من جنين.