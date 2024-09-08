إسرائيل تعلن تصفية قائد وحدة قذائف حماس في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية قائد وحدة القذائف في كتيبة شرق خان يونس بحركة حماس، رائف عمر سلمان.

وقال الجيش إن سلمان مسؤول عن إطلاق القذائف على مستوطنات الغلاف في محيط خان يونس منذ بداية الحرب، واستهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بالتنسيق مع القيادة الجنوبية.

ولا تزال قوات الفرقة 162 الإسرائيلية تعمل في المكان بعد إعلان تصفية القيادي العسكري الحمساوي، وأعلنت القوات قتلها عدة عناصر آخرين تابعين لحماس، اتهمتهم بأنهم بسطوا البنية التحتية الإرهابية في المكان. وقالت إنهم عثروا على وسائل قتالية كثيرة في المحيط.

ووفق القناة السابعة الإسرائيلية، تواصل قوات الفرقة ٢٥٢ القتال وسط غزة، وتمكنت من تصفية الكثير من العناصر التي كانت تمثل تهديدا للقوات، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وهاجم الطيران الحربي والمروحيات العسكرية الإسرائيلية ٢٥ هدفا للمنظمات في مختلف أنحاء غزة، ومن بين الأهداف مجموعات قتالية فلسطينية، ومبانٍ وعتاد عسكري.