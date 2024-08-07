أثار اختيار حماس ليحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي خلفًا لإسماعيل هنية، ردود أفعال متباينة حول هذا القرار، الذي جاء مفاجئًا، ويحمل العديد من الرسائل المباشرة والمبطنة.

ورأى خبراء أن حماس لا تملك خيارًا آخر غير تعيينها السنوار الذي يوصف بـ"الشبح"، بينما ذهب آخرون في تحليلهم إلى أن الحركة تتجه إلى الانتحار السياسي، أو أنها قررت المواجهة حتى آخر نقطة قد تصل إليها.

وبيّن الخبراء أنه ومع انتماء "السنوار" للشق العسكري، فهذا يظهر رسالة واضحة بأن الخطوات المقبلة لن تكون سياسية بمفهوم التراجع عن المواقف، بل ستكون مواقف تستند للرؤية العسكرية لحماس.

خسائر عديدة

وقال الوزير السابق والمحلل السياسي الدكتور صبري إربيحات بأن اختيار السنوار، هو الرد الأنسب على ما تقوم به إسرائيل تجاه الغزيين.

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ويأتي اختيار "السنوار" وفقًا لـ"إربيحات" بمعنى التصعيد، فاختيار مهندس وقائد أحداث 7 أكتوبر لهذا المركز، هو إشارة إلى أن حماس لم تتراجع ولا تساوم.

وبين المحلل السياسي في حديثه لـ"إرم نيوز" بأن حماس تعي بأن هذا الاختيار ستترتب عليه خسائر عديدة للحركة، وأن إسرائيل ستصر على تصفية الرؤوس الكبيرة في حماس.

ويعتقد إربيحات أن "السنوار كان هو مصدر القرار حتى عندما كانت المفاوضات دائرة من قبل، وبالتالي قد يُري المفاوضين، الآن، فصلاً جديدًا".

الخيار لم يعد سياسيًا

ومن جانبه، يعتقد الوزير السابق والمحلل السياسي ممدوح العبادي، أن "اختيار السنوار خليفة لإسماعيل هنية كان مفاجئًا لغالبية الناس، ويحمل رسالة بأن حماس ستسير على الدرب المقاتل أكثر وليس بالتفاوض".

وأشار العبادي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هذا الإجماع على السنوار يعد خطوة متقدمة في الصراع مع إسرائيل، ويحمل رسالة القتال حتى آخر لحظة، وأن من هم في الساحة العسكرية والقتالية هم من سيقررون الإمكانية الحقيقة للاستمرار والتقدم للتفاوض أكثر أو التراجع بحسب الواقع العسكري الموجود في غزة".

ويرى العبادي أن "اختيار رجل عسكري كالسنوار رسالة واضحة، بأن حماس ما زالت متماسكة، بالرغم من القصف والدمار، والشهور من الحصار".

وأضاف العبادي بأن حركة حماس لم تتجه للانتحار السياسي، وإنما قررت المواجهة بعد قتل إسماعيل هنية.