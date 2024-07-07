الجيش اليمني يستولي على "روبوت" حربي للحوثيين في تعز (صورة)

استولى الجيش اليمني، اليوم الأحد، على روبوت حربي حديث متحرك مزود بكاميرات متطورة تابع لميليشيا الحوثي، في مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي التابع للواء 170 دفاع جوي إن جنود الكتيبة الثالثة التابعة للواء تمكنوا من ضبط روبوت متحرك تابع للحوثيين مزود بكاميرات متطورة، كان يمسح ويستطلع مناطق التّماس.

وأضاف أنه تم إيصاله إلى المختصين لفحصه، والتعرف على نوعه، ومصدر صنعه، وتفاصيل مهامه.

جاء ذلك تزامنا مع تصعيد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات محافظة تعز المحاصرة، وإحباط قوات الجيش الوطني لـ6 محاولات تسلل سابقة، وعمليات قصف لعدد من الجبهات.