توعّد أحد قادة ميليشيا الحوثي، بأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت، اليوم السبت ميناء الحديدة في اليمن "ستُقابل بالتصعيد"، مؤكدًا أن إسرائيل "ستدفع ثمن" هذه الضربات.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل "ستدفع ثمن استهداف منشأة مدنية وسنقابل التصعيد بالتصعيد".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائرات حربية شنت غارات استهدفت أهدافًا لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة اليمني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" إن "الجيش الإسرائيلي شنَّ، قبل قليل، غارات استهدفت مواقع لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن".

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وأشار إلى أن "الغارات (الإسرائيلية) جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".

وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت، فجر يوم أمس الجمعة، مبنى في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.