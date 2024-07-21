يتواصل منذ مساء أمس السبت، وحتى اليوم الأحد، اشتعال النيران وتصاعد الأدخنة من خزانات الوقود الموجودة في ميناء الحديدة، والتي اندلعت إثر الغارات الجوية التي نفذتها المقاتلات الإسرائيلية.

وقال مدير عام شركة النفط في محافظة الحديدة التابع للحكومة الشرعية المهندس أنور العمري، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "جرى في البداية استهداف أحد الخزانات، وعلى إثر احتراق الخزان، وتصاعد ألسنة اللهب منه، توسعت النيران وانتقلت لتصل إلى الخزانات الأخرى المجاورة، حتى شملت غالبية الخزانات الموجودة بداخل المنشأة إن لم تكن جميعها، وأغلبها حُرق ودُمر تمامًا، ولا تزال حتى الآن تشتعل".

وأوضح العمري: "سبب التأخر في إخماد النيران، واستمرار اشتعال الخزانات حتى اليوم، يرجع إلى تضرر شبكة إطفاء الحرائق وشبكة مضخة المياه الرئيسية بالكامل، إثر القصف والهجوم على المنشأة النفطية داخل ميناء الحديدة، كما أسفر الهجوم عن تدمير واحتراق إحدى سيارات إطفاء الحرائق التابعة للمنشأة، ولم يتبق سوى سيارة واحدة خاصة بإطفاء الحرائق تعمل حاليًا فقط".

وأفاد العمري: "يحاول زملاؤنا الموظفون في منشأة الحديدة، وتحديدًا المختصين بالأمن والسلامة، بشكل متواصل حتى الآن مكافحة الحرائق المنتشرة، ولكن الحرائق أكبر من أن يتم إخمادها خلال الساعات الماضية، متوقعًا استمرار اشتعال النيران إلى يوم غدٍ، مع ضرورة جلب سيارات الإطفاء التابعة لقوات الدفاع المدني في الحديدة، بالإضافة سيارات الحرائق التي تمتلكها عدة مكاتب حكومية وخاصة في المحافظة".

وأكد العمري "وفاة 7 أشخاص من موظفي شركة النفط في الحديدة" مشيرًا إلى أنهم جميعًا تعرضوا لحروق قاتلة وقد تفحمت جثامينهم بالكامل، علاوة على إصابة العشرات من العاملين والموظفين بجروح متفاوتة"، لافتًا إلى أن "هناك عددًا من المفقودين الذين لم يتم العثور عليهم حتى اللحظة، ولم يُعرف عن مصيرهم أي شيء".

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وتابع مدير شركة النفط بالحديدة، حديثه بالقول: "بخصوص الخسائر المادية الناجمة عن الهجوم، لم يتم تحديدها كون الحرائق ما زالت مستمرة"، مشيراً إلى أن: "الآثار الناجمة عن القصف لم تقتصر فقط على خزانات الوقود، بل تعرض رصيف ميناء الحديدة الخاص بمنشأة النفط إلى تدمير شبه كلي، فضلاً عن احتراق المكاتب والمختبرات الخاصة بتقييم وتصنيف جودة الوقود".

وبحسب العمري، فإن هناك لجنة خاصة تقوم بالعمل على تقييم وحصر الأضرار بشكل كامل.