عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

يشار الى أن اقتحامات المستوطنين تأتي خلال فترة السياحة من "باب المغاربة" المخصص للسياحة الأجنبية، وعلى فترتين زمنيتين يوميا صباحية من الساعة 7:00 حتى 11:30 صباحا، ومسائية من الساعة 1:30 حتى 2:30 عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت، كما أن باب المغاربة "باب السياحة" هو الباب الوحيد الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية ويفتح ويغلق بأوامر منها.