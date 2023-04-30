عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم ما يقارب 80 مستوطنا ومستوطنة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متفرقة ومتتالية، بحجة السياحة.
وقام المستوطنون بجولات استفزازية في باحات الحرم القدسي الشريف، أدوا خلالها طقوسا تلمودية وصلوات دينية يهودية.
كما رافق المجموعات المتطرفة خلال اقتحامها، عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، حيث أعطى شروحات دينية يهودية للمستوطنين داخل الباحات.
يشار الى أن اقتحامات المستوطنين تأتي خلال فترة السياحة من "باب المغاربة" المخصص للسياحة الأجنبية، وعلى فترتين زمنيتين يوميا صباحية من الساعة 7:00 حتى 11:30 صباحا، ومسائية من الساعة 1:30 حتى 2:30 عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت، كما أن باب المغاربة "باب السياحة" هو الباب الوحيد الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية ويفتح ويغلق بأوامر منها.