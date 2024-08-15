قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الخميس، إن "قيادة الحركة تتابع مع السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي، والأمور تسير بطريقة سلسة، وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية"، مؤكدا كذلك أن محمد الضيف، القائد العسكري لكتائب القسام "بخير".

ونفى حمدان في بيان للحركة نقلت عنه وكالة "الأناضول"، ما تروّج له وسائل إعلام عن "صعوبة التواصل" مع قيادة الحركة وعلى رأسها رئيسها يحيى السنوار.

ونشرت "حماس" بيانا عبر موقعها الإلكتروني، إثر تصريحات أدلى بها حمدان في مقابلة مصوّرة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية من العاصمة القطرية الدوحة.

وقال حمدان، بحسب البيان: "ذكرت في تصريحاتي التي صدرت عني أمس أنه بحكم طبيعة المعركة والعدوان الصهيوني هناك بعض الصعوبات، ولكن التواصل دائم ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد".

وفي سياق آخر، أكد حمدان في مقابلته مع "أسوشيتد برس"، أن محمد الضيف على قيد الحياة رغم المزاعم الإسرائيلية بأنه قُتل في غارة أسفرت عن مقتل عشرات النازحين بغزة، بينهم أطفال ونساء ومسنّون.

وقال: "محمد الضيف بخير، ونعتقد أن ما فعله الإسرائيلي بذكر اسمه، كان حجة لتبرير المجزرة؛ لأنها كانت بشعة، وكانت في المنطقة التي أعلن الإسرائيلي أنها آمنة".

وبشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع إسرائيل المزمع انطلاقها في الدوحة، اليوم الخميس، قال حمدان، إن "المبادئ العامة للمبادرة كانت وقف إطلاق النار".

وتابع: "نتوقع أن يأتينا من الوسطاء ما يفيد أن إسرائيل قبلت بما هو مقدم، وأن أي لقاء يجب أن يكون قائمًا على أساس الحديث عن آليات التنفيذ وتحديد المواعيد وليس التفاوض على شيء جديد، وإلا فإن حماس لا تجد مبررا للمشاركة".

وشكك حمدان في الدور الأمريكي الوسيط بالمفاوضات، مؤكدا أن "الإدارة الأمريكية لم تبذل جهدًا حقيقيا لإلزام إسرائيل بالضمانات التي تعهدت بها والتطمينات التي قدمتها".

كما بيّن أنه "طوال عملية التفاوض، كانت حماس تتعامل بجدية ومسؤولية وتتجاوب مع المقترحات وتناقش وتفاوض وتبدي رأيها وترفض أشياء، لكنها تتمسك بالمسار التفاوضي".

أما الجانب الإسرائيلي، يؤكد حمدان، "فكان دوما إما يرسل وفدا غير مفوّض، أو يغيّر في الوفود بين جولة وأخرى، وبالتالي نبدأ من جديد، أو أنه كان يفرض شروطا جديدة، وغالبا في كل مرة كان يستخدم أسلوب المجازر والقتل والعدوان ليخرب مسار المفاوضات".

وعن مطالبة إسرائيل بالحفاظ على وجودها في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، قال حمدان: "لم نتلقّ كتابيًّا بعد الشروط الجديدة".