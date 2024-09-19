اقتحام إسرائيلي لرام الله بأعداد كبيرة من المدخل الشمالي لمدينة البيرة

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العالم العربي

كيف خططت إسرائيل لاستهداف أجهزة اتصال "حزب الله" منذ 15 عاماً؟

كيف خططت إسرائيل لاستهداف أجهزة اتصال "حزب الله" منذ 15 عاماً؟
جنود لبنانيون يتفقدون أحد مواقع التفجيراتالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 9:47 م

كشف مصدر أمريكي تفاصيل جديدة عن "المخطط الإسرائيلي" لاستهداف أجهزة الاتصال التابعة لميليشيا "حزب الله".

ونقلت شبكة "أي بي سي" الأمريكية عن مصدر استخباراتي أمريكي أن إسرائيل خططت لاختراق سلسلة توريد أجهزة الاتصال التابعة لميليشيا حزب الله منذ نحو 15 عامًا.

وقال إن إسرائيل لها أيضا "يد في تصنيع أجهزة البيجر التي انفجرت بحوزة منتسبين لحزب الله".

وأكد المصدر أن مخطط إسرائيل شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات لإنتاج أجهزة النداء (بيجر).

وأشار إلى أن المخابرات المركزية الأمريكية، من جهتها، ترددت في استخدام هذا الأسلوب "لخطره على الأبرياء".

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