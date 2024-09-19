كيف خططت إسرائيل لاستهداف أجهزة اتصال "حزب الله" منذ 15 عاماً؟

كشف مصدر أمريكي تفاصيل جديدة عن "المخطط الإسرائيلي" لاستهداف أجهزة الاتصال التابعة لميليشيا "حزب الله".

ونقلت شبكة "أي بي سي" الأمريكية عن مصدر استخباراتي أمريكي أن إسرائيل خططت لاختراق سلسلة توريد أجهزة الاتصال التابعة لميليشيا حزب الله منذ نحو 15 عامًا.

وقال إن إسرائيل لها أيضا "يد في تصنيع أجهزة البيجر التي انفجرت بحوزة منتسبين لحزب الله".

وأكد المصدر أن مخطط إسرائيل شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات لإنتاج أجهزة النداء (بيجر).

وأشار إلى أن المخابرات المركزية الأمريكية، من جهتها، ترددت في استخدام هذا الأسلوب "لخطره على الأبرياء".