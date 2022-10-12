الجزائر تقدم للفصائل الفلسطينية ورقة من 9 نقاط لإنهاء الانقسام

قدمت الجزائر، اليوم الأربعاء، ورقة تتضمن خارطة طريق لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المستمر منذ 15 عاماً، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها في الجزائر حول الورقة لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية، فإن الورقة الجزائرية التي تضمنت رؤيتها لإنهاء الانقسام تضم 9 نقاط، تشمل خطوات متتالية وتراكمية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بإشراف جزائري وعربي.

وجاء في الورقة الجزائرية "تأكيد أهمية الوحدة الوطنية أساسا لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني"، وفق ما ذكرت وكالة "سوا" الفلسطينية.

وتتضمن الورقة مطالبة الفصائل الفلسطينية باتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.

كما تدعو الورقة لضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها، بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته، كما تشير إلى أنه يجب أن يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال.

وأعربت الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم لتحقيقه، كما دعت الجزائر للإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس.

وتدعو الورقة الجزائرية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، وتحظى بدعم مختلف الفصائل، وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

كما تدعو الورقة الجزائرية إلى تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.

وتشير الورقة الجزائرية إلى أن فريق عمل جزائريا فلسطينيا برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية سيقوم بالإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.