قُتل ضابط إسرائيلي، وأصيب 6 جنود بجروح مختلفة جراء "قصف خاطئ" على مبنى كانوا بداخله في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بموقعه الرسمي مساء الاثنين، إن الملازم "شاحار بن نون" (21 عامًا) من "بتاح تكفا" قائد فرقة في دورية المظليين سقط في معركة جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه "تبين من المعاينة الأولية أن سلاح الجو أطلق النار على مسافة 300 متر من القوة، وهو سلاح كان من المفترض أن يصيب الهدف، انحرف لسبب غير معروف، وأصاب شقة مجاورة".

وقالت وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث العبرية الرسمية، إن "شاحار قُتل وأصيب 6 جنود جراء إسقاط طائرة حربية إسرائيلية قنبلة على مبنى ملاصق لمبنى آخر كانوا بداخله في خان يونس".

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