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العالم العربي

إصابة "خطيرة" لإسرائيلي إثر إطلاق مسيرات من لبنان

إصابة "خطيرة" لإسرائيلي إثر إطلاق مسيرات من لبنان
خلال اعتراض إسرائيل صواريخ أطلقت من لبنانالمصدر: رويترز
وكالات
lama
وكالات ,
lama
11 يوليو 2024، 10:14 ص

قال الجيش الإسرائيلي، إن عدة طائرات مسيرة انطلقت من لبنان سقطت داخل إسرائيل اليوم الخميس، فيما أكد رئيس إحدى البلديات للقناة 12 الإسرائيلية أن شخصا أصيب بجروح خطيرة، بحسب "رويترز".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بخلاف الطائرات المسيرة التي سقطت، فقد جرى اعتراض "عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي رُصِدَت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتتبادل ميليشيا حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ تسعة أشهر تقريبا في أعمال قتالية اندلعت بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، مما أثار مخاوف من اشتعال فتيل حرب شاملة بين الطرفين.

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