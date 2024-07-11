إصابة "خطيرة" لإسرائيلي إثر إطلاق مسيرات من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، إن عدة طائرات مسيرة انطلقت من لبنان سقطت داخل إسرائيل اليوم الخميس، فيما أكد رئيس إحدى البلديات للقناة 12 الإسرائيلية أن شخصا أصيب بجروح خطيرة، بحسب "رويترز".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بخلاف الطائرات المسيرة التي سقطت، فقد جرى اعتراض "عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي رُصِدَت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتتبادل ميليشيا حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ تسعة أشهر تقريبا في أعمال قتالية اندلعت بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، مما أثار مخاوف من اشتعال فتيل حرب شاملة بين الطرفين.