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إيران.. "إقبال باهت" على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (فيديو)

إيران.. "إقبال باهت" على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (فيديو)
ناخبون إيرانيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانت...المصدر: رويترز
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
05 يوليو 2024، 2:25 م

أفادت تقارير صحفية إيرانية بتراجع نسب المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وأن الإقبال عليها كان "باردا"، مقارنة بالجولة السابقة.

وأشار موقع "كلمة" الإيراني الإصلاحي المعارض للنظام، والذي يموله الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي الذي قاطع الانتخابات، إلى أنه تم نقل بعض الناخبين بالحافلات.

وأظهر مقطع فيديو من مدينة كرج غرب العاصمة طهران عدم وجود ناخبين في مراكز الاقتراع التي فتحتها وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة.

 

 

وكذلك الحال ما شهدته منطقة نارمك وسط طهران وهي محل إقامة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي أعلن مقاطعة الانتخابات في الجولة الثانية، فيما غادر طهران إلى إسطنبول التركية اليوم الجمعة، دون أن يشارك بالانتخابات بالجولة الثانية.

 

 

 

 

 

 

 

كما انتشرت مقاطع فيديو عن قلة إقبال الناخبين في عدة مدن من بينها محافظة أصفهان وسط إيران، ومدينة رشت وسنندج الكردية.

 

 

 

 

 

 

 

وفي أحد مقاطع الفيديو هذه، يمكن رؤية مركز اقتراع في إسلام آباد في ضواحي مدينة زاهدان، التي يسودها الهدوء الشديد حول هذه المحطة دون وجود ناخبين.

 

وفي الجولة الأولى، وبحسب تقرير وزارة الداخلية الإيرانية، لم يشارك 60% من المرشحين المؤهلين في الانتخابات.

 فيما أكد خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، أن نسبة المشاركة ضئيلة بشكل غير مسبوق، وبرر أن الذين لم يصوتوا لم يكونوا ضد النظام، "لكن ربما كان لديهم عمل ومشاكل ومتاعب".

ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن الانتخابات بالجولة الثانية كانت حماسية وتم تشكيل طوابير للتصويت.

 

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إيران

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