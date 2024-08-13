قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إنه إذا أخطأ الأمين العام لميليشيا "حزب الله" حسن نصرالله وشنّ هجوماً غير متناسب، فستتاح لإسرائيل الفرصة لقلب الطاولة وشن حرب ستغير الواقع في الشمال.

وبين المسؤول الإسرائيلي وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "لبنان قلق أربع مرات أكثر من إسرائيل".

وأشار المسؤول "في حال اندلاع الحرب، ستكون إسرائيل تحت تهديد أكبر من صواريخ "حزب الله" مقارنة بما تعرضت له من صواريخ حماس من غزة".

وبينت الصحيفة أن زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، يشكل تهديداً أكبر لإسرائيل من إيران إذا قرر مهاجمتها، ولكنه قد يتردد في جر لبنان إلى حرب ستدمر بيروت كما حدث في غزة، نظراً لرفض الشعب اللبناني للحرب.

ومن جانبها كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مقرب من ميليشيا "حزب الله"، أنّ إيران أعربت عن قلقها من أن إسرائيل والولايات المتحدة قد تضربان برنامجها النووي.

وأضاف المصدر، أنّ إيران تخشى أن تستغل إسرائيل والولايات المتحدة اندلاع أي صراع واسع النطاق كذريعة لتحييد الردع النووي الإيراني.

وكشفت الصحيفة أنّ حلفاء طهران في العراق وسوريا يخطّطون لمهاجمة قواعد أمريكية مع شن إيران هجومها المتوقع على إسرائيل.

بدورها بينت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها سترد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في قلب إيران.