غادر عشرات آلاف الإسرائيلييين بلادهم منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما كشفت أرقام رسمية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أمس الخميس، فإن 12350 ألف مواطن غادروا البلاد ولم يعودوا إليها، في الشهر الأول من الحرب.

ويمثل هذا الرقم زيادة مقدارها 285% عن نفس الفترة في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022.

وتراجعت أعداد المغادرين في الأشهر التي تلت ذلك، إذ غادر في نوفمبر/تشرين الثاني، 3912 إسرائيليا البلاد، وفي ديسمبر/كانون الأول غادر 4036.

وفي يناير/كانون الثاني من العام 2024، غادر إسرائيل 5537 مواطناً، وفي فبراير/شباط غادر 6614، وفي مارس/آذار 9726.

وهذه الأرقام محدثة لغاية نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب ما نقلت قناة "الأخبار 12" العبرية عن دائرة الإحصاء الإسرائيلية، فإن البلاد سجلت مغادرة 22 ألف مواطن في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من العام 2023، وهما الشهران اللذان سبقا الحرب، مقارنة بـ 14 ألفا من ذات الفترة العام 2022، وبزيادة مقدارها 51%.

ورأت القناة أن هذه الزيادة مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد على قانون الإصلاحات القضائية، وسبقت الحرب على غزة.