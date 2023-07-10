الزبيدي: القوات المسلحة لن تتهاون في الدفاع عن أبناء جنوب اليمن

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أن "القوات المسلحة الجنوبية، لن تتهاون في الدفاع عن الشعب الجنوبي، وقضيته الوطنية وحماية تطلعاته المشروعة"، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه الزبيدي يوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، مع قيادات القوات العسكرية والأمنية الجنوبية.

وارتكز اللقاء، وفقا للموقع الرسمي للناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي على مناقشة، ما شهدته الفعالية التي أقيمت في مدينة سيئون كبرى مديريات وادي حضرموت جنوب شرق اليمن، الجمعة، من اعتداء مسلح من قبل عناصر مسلحة، أثناء إحيائهم الذكرى ال29 ليوم الأرض الجنوبي، في قصر سيئون التاريخي.