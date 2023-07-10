الزبيدي: القوات المسلحة لن تتهاون في الدفاع عن أبناء جنوب اليمن
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أن "القوات المسلحة الجنوبية، لن تتهاون في الدفاع عن الشعب الجنوبي، وقضيته الوطنية وحماية تطلعاته المشروعة"، بحسب قوله.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه الزبيدي يوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، مع قيادات القوات العسكرية والأمنية الجنوبية.
وارتكز اللقاء، وفقا للموقع الرسمي للناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي على مناقشة، ما شهدته الفعالية التي أقيمت في مدينة سيئون كبرى مديريات وادي حضرموت جنوب شرق اليمن، الجمعة، من اعتداء مسلح من قبل عناصر مسلحة، أثناء إحيائهم الذكرى ال29 ليوم الأرض الجنوبي، في قصر سيئون التاريخي.
وشدد الزبيدي على أن "حماية شعب الجنوب مسؤولية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجنوبية، والمقاومة الجنوبية"، مؤكدا على أنها "ستقوم بواجبها لحماية حضرموت من الإرهاب الذي يستهدفها، في الوقت المناسب".
كما استعرض اللقاء، مجمل المستجدات التي شهدتها الساحة الجنوبية، وعلى وجه الخصوص، تصعيد ميليشيات الحوثي على خطوط التماس، لا سيما تلك الواقعة بين الحدود الجنوبية والشمالية.
وثمن الزبيدي، في إطار اللقاء "الروح القتالية العالية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الجنوبية ومنتسبوها، واليقظة الأمنية في صفوف الوحدات الأمنية، التي أثمرت في استتباب الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، وعموم محافظات الجنوب".