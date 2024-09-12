لابيد: الجيش الإسرائيلي خسر "حتى الآن" 12 كتيبة في حرب غزة

كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي خسر منذ بدء حرب غزة أكثر من 12 كتيبة من كتائب الجيش، خلال معاركه في القطاع.

وقال لابيد في تدوينة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن "الجيش خسر 700 جندي قتيل وقرابة 10 آلاف جريح، لكن نتنياهو وعد اليهود المتشددين بأنه سيساعدهم على الهروب".

وكان لابيد اعتبر في حديث مع إذاعة "103 إف إم" العبرية أن "الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة لم يؤد إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، بل قتلهم".

وقال: "يواصلون القول (الحكومة الإسرائيلية) إن الضغط العسكري سيجلب المختطفين، لقد أدى الضغط العسكري حتى الآن إلى مقتل مختطفين".

وتابع: "لكن أبعد من ذلك، أي ضغط عسكري؟ هل نشهد عملية كبرى في غزة؟ توقفوا، وقوموا بعقد صفقة مختطفين".

وردًّا على الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قال لابيد: "نتنياهو لا يريد ذلك، لقد اقترحت حكومة وحدة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، الماضي في محادثة مع نتنياهو، وفي مؤتمر صحفي".