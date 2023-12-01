ملك الأردن: تغيّر المناخ يزيد صعوبة الحياة في غزة

اعتبر العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني أن تغيّر المناخ يزيد صعوبة حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت استؤنفت فيه الأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس الجمعة، بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعًا.

وقال الملك عبدالله أمام قادة العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي: "لا يمكننا التحدث عن تغير المناخ بمعزل عن المآسي الإنسانية المحيطة بنا".

وأضاف: "في غزة، نزح أكثر من 1,7 مليون فلسطيني من منازلهم. وأصيب أو قُتل عشرات الآلاف في منطقة تقع في الخطوط الأمامية لتغير المناخ".

وأكد: "إن الدمار الهائل الذي خلفته الحرب يجعل التهديدات البيئية المتمثلة في ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي أكثر خطورة".