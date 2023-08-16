لبنان وإسرائيل يستأنفان اجتماعاتهما حول "الخط الأزرق"

استؤنفت، اليوم الأربعاء، الاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية حول الخط الأزرق الحدودي الفاصل بين البلدين.

وعقد اجتماع ثلاثي برئاسة قائد القوة الأممية المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، أرولدو لازارو، وبحضور وفدين من كبار الضباط في الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وأفاد بيان صدر عن "يونيفيل" أن "المناقشات ركزت على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق تفويض اليونيفيل بموجب قرارات" مجلس الأمن.

وأشار إلى أنه "منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، عُقدت اجتماعات ثلاثية منتظمة تحت رعاية اليونيفيل كآلية أساسية لإدارة الصراع وبناء الثقة".

وقال إن "اجتماع اليوم كان الاجتماع الدوري الـ162 لهذا الشأن "، ويأتي قبل قرار من مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض قوة اليونيفيل في جنوب لبنان.

من جهته، أعرب قائد قوات يونيفيل، لازارو، خلال الاجتماع عن "قلقه إزاء سلسلة الحوادث التي وقعت على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى زيادة التوتر".

وحّث المسؤول الأممي "الأطراف المعنية على مواصلة الاستفادة من آليات الاتصال والتنسيق لليونيفيل مع تجنب الإجراءات أحادية الجانب"، كما دعا إلى "المشاركة في محادثات الخط الأزرق لمعالجة القضايا المعلقة".

وكانت إسرائيل، عطلت عقد الاجتماع الدوري الذي كان مقررًا قبل نحو أسبوعين، بسبب ما قالت إنه استكمال دراسة ملفي خيمة "حزب الله" الحدودية وقرية الغجر.

ويشهد "الخط الأزرق"-الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 حزيران/ يونيو من عام 2000- توترا متصاعدًا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.