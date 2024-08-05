أعلنت السلطات المغربية، الاثنين، إيقاف شخص في مدينة مراكش يشتبه في أنه موالٍ لتنظيم "داعش"، كان يحضر لتنفيذ عدة عمليات إرهابية "بالغة الخطورة" تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية "شرطة مكافحة الإرهاب"، في بيان، إن "الشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت، اليوم الاثنين، بناءً على معطيات دقيقة، وفرتها المخابرات المغربية، من توقيف شخص موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي، ينشط بالجماعة القروية "أوريكة" التابعة لإقليم الحوز، وذلك للاشتباه بتورطه في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة بالمملكة".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية، وأوعية بلاستيكية تحتوي على مادة سائلة مشبوهة، وكمية أخرى من مسحوق كيماوي، وستُخْضَع المواد المضبوطة للمختصين لمعرفة أنواعها".

وأوضح البيان أن "الشخص الموقوف تشبع بمبادئ الفكر المتشدد لتنظيم داعش، وأعلن بيعته لأمير التنظيم، حيث اكتسب خبرات في مجال إعداد العبوات الناسفة لتنفيذ مشاريع تخريبية".

كما أكد البيان أن "الموقوف تربطه علاقات مع عناصر ميدانية تابعة للتنظيم، بهدف تزكيته وتسهيل التحاقه بأحد فروع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، وذلك بعد تنفيذ مشاريعه الإرهابية".