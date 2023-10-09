وزير الخارجية السعودي في بغداد لبحث التطورات في غزة

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد بزيارة رسمية من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين.

وكان في استقبال بن فرحان في مطار بغداد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وفق بيان مقتضب صادر عن الخارجية العراقية.

من جهته قال مصدر حكومي عراقي، إن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، سيلتقي بعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين، وإمكانية تهدئة الأوضاع هناك".