وزير الخارجية السعودي في بغداد لبحث التطورات في غزة
وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد بزيارة رسمية من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين.
وكان في استقبال بن فرحان في مطار بغداد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وفق بيان مقتضب صادر عن الخارجية العراقية.
من جهته قال مصدر حكومي عراقي، إن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، سيلتقي بعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين، وإمكانية تهدئة الأوضاع هناك".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"إرم نيوز" أن "هناك إمكانية لإعلان عن مبادرة وحل من قبل العراق والسعودية خلال هذه الزيارة من أجل تهدئة الأوضاع في فلسطين، خاصة أن الجانب العراقي مهتم كثيرًا بما يجري في غزة".
وأضاف أن "وزير الخارجية السعودي سيبحث مع المسؤولين في الحكومة العراقية عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشتركة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات".
وأطلقت حركة حماس، السبت، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
وردًّا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددًا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.