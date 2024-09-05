الجيش الإسرائيلي يعيد اقتحام طولكرم ويحاصر مخيمها

أعاد الجيش الإسرائيلي، الخميس، اقتحام مدينة طولكرم ومحاصرة مخيمها شمالي الضفة الغربية، بعد أقل من ساعتين على انسحابه منها.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة الغربية وحاصرت مخيمها.

وبين الشهود أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة، وحاصر "مستشفى ثابت ثابت" الحكومي، وذكروا أن القوات أطلقت النار على طواقم صحفية في مخيم طولكرم.

ومن جانبه اعتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا بينهم صحفي وأسرى سابقون بالضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 195 معتقلا منذ بدء عمليته العسكرية الواسعة شمال الضفة في 28 أغسطس/ آب الماضي.

وحاصر الجيش الإسرائيلي 4 منازل فلسطينية في مواقع متفرقة من مدينة جنين وبلدات مجاورة، شمالي الضفة الغربية، وفق شهود عيان.

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وذكر الشهود للأناضول أن قوات من الجيش الإسرائيلي تفرض حصارا على المنازل الأربعة، وتطالب من بداخلها بتسليم أنفسهم.

وبينوا أن الجيش يحاصر منزلا في السوقي بشارع نابلس، وآخر في حي المراح في المدينة، وثالثا في بلدة الهاشمية، ورابعا في بلدة اليامون قرب جنين.

وأضاف الشهود أن "تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى محيط المنازل، وفرضت حصارا على محيطها بشكل كامل".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي قتلى الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليته الواسعة، ارتفع إلى 39 بينهم 8 أطفال.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية 39 شهيدا و145 إصابة منذ الأربعاء 28 أغسطس/ آب الماضي".

كما أشارت إلى "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 691، ونحو 5700 جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

ووفق الوزارة، توزعت الحصيلة حتى صباح اليوم الخميس، كما يلي: "19 في محافظة جنين، و10 في محافظة طوباس، و7 في طولكرم (شمال)، و3 في الخليل (جنوب)".

كما بيّنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "بين الشهداء 8 أطفال ومُسنَّين اثنين".

وفجر 28 أغسطس/ آب الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية طالت مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة.

وفي اليوم التالي، أنهى الجيش عمليته في محافظتي طولكرم وطوباس، لكنه عاد مجددا ليستأنفها الاثنين بمدينة طولكرم ومخيميها.

وفجر اليوم، انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الفارعة للاجئين بعد ساعات من اقتحام قتل خلاله أحد الفلسطينيين، بحسب شهود عيان.

وسبق أن انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الفارعة فجر الخميس الماضي، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 30 ساعة قتل فيها 4 فلسطينيين.

أما في جنين، فتتواصل العملية العسكرية لليوم التاسع، إذ دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من قواته للمدينة ومخيمها.