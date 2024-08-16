قال عبد السلام، نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية، إن صاروخًا تتبع هاتف والده الذي كان إلى جانب رأسه، ما أدى لاغتياله.

وذكر عبد السلام: "أن صاروخًا موجهًا تتبع هاتفه المحمول الذي وضعه ليلًا في غرفته بالقرب من رأسه الذي أصيب بشكل مباشر"، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سما القدس" التي استضافته في برنامج بودكاست.

وكان هنية تعرض للاغتيال، أثناء وجوده في طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتعددت الروايات، منذ ذلك الوقت حول السلاح الذي استخدم في اغتيال هنية، وما إذا كان مقذوفًا خارجيًا أم عبوة ناسفة مزروعة مسبقًا في الغرفة التي كان يقيم فيها في طهران.

ونفى عبد السلام، تقارير تحدثت عن وجود قنبلة في الغرفة.

وأعرب عن اعتقاده، بأن "رواية وجود عبوة ناسفة لا أساس لها من الصحة إطلاقًا".

وتابع عبد السلام: "كان هناك حراس شخصيون ومستشارون آخرون جالسين في غرفة على بعد أمتار قليلة من غرفته، لذلك فمن الواضح أنه لو كانت هناك عبوة ناسفة، فسيتم تفجير المكان بشكل كامل".

ولفت إلى أن والده "استعمل هاتفه عند الساعة 10:15 مساء، في الليلة التي استشهد فيها".