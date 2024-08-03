أكد المتحدث باسم قوات ألوية العمالقة الجنوبية، أصيل السقلدي، لـ"إرم نيوز" مقتل النقيب سلطان بجاش الصبيحي متأثرًا بجراحه البليغة التي أصيب بها جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة.

وكان السقلدي أفاد "إرم نيوز" في وقت سابق من اليوم السبت أن الصبيحي تعرض لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في سيارته المدنية جنوب شرقي محافظة لحج، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن "أيادي آثمة استهدفت النقيب سلطان بجاش الصبيحي، أحد ضباط الفرقة الثانية لدى قوات العمالقة فرع الأمن".

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وأوضح أن العبوة زرعت في سيارة الصبيحي وانفجرت عندما استقلها في منطقة "الفيوش" جنوب شرقي محافظة لحج، وتعرض وقتها لإصابة بجروح بالغة، وأُسعف إلى مستشفى في عدن وكانت حالته حرجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن امرأتين كانتا قرب السيارة المستهدفة أصيبتا بجراح متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى "ابن خلدون" في محافظة لحج.