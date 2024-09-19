"المطلة" الإسرائيلية.. حرائق وأضرار بمنازل جراء صواريخ "حزب الله" (فيديو)

قال رئيس مجلس مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل ديفيد أزولاي، الخميس، إن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو المستوطنة، أدت إلى اندلاع عدد من الحرائق والتسبب في أضرار كبيرة لمنازل فيها.

وقال أزولاي، لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "الصواريخ التي أطلقها حزب الله على المستوطنة تسببت في عدد من الحرائق وأضرار كبيرة لبعض بالمنازل، بالإضافة إلى إصابة امرأة بجروح طفيفة".

وبحسب رئيس مجلس المطلة، فإنّ "تعرض المستوطنة لعدد كبير من الصواريخ أدى إلى تأثر كبير في شبكة الاتصالات والكهرباء".

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وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر انتشار حرائق ضخمة وتصاعد ألسنة الدخان في مستوطنة المطلة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن "حزب الله"، في بيان، قصف موقع المطلة العسكري شمالي إسرائيل بدفعة من صواريخ "فلق".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان بوقت سابق من مساء الخميس، أن قواته استهدفت "30 منصة صاروخية شملت نحو 150 فوهة إطلاق كانت جاهزة لتنفيذ عمليات قذائف نحو إسرائيل على المدى الزمني الفوري".