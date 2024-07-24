قال وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، يعني العودة إلى "صفقة القرن"، التي تهدف لإيجاد حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وإلغاء فكرة حل الدولتين.

وأضاف المعشر وهو سفير أسبق للأردن في الولايات المتحدة، ونائب لرئيس الوزراء في 1999، أن "العالم قلق من عودة ترامب، وهناك مخاوف أوروبية اقتصادية من ذلك".

وتابع في مقابلة مع قناة "رؤيا" المحلية، أن "انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الرئاسة كان خطوة ضرورية، حيث كانت فرصه شبه معدومة للفوز بالانتخابات".

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وحول فرص المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أفاد بأن "فرصها غير مضمونة، إذ لا يزال ترامب في المقدمة وفق استطلاعات الرأي، لكن من المبكر الحكم على فرص هاريس"، مبيناً أن "هناك 3 عوامل رئيسية قد تكون لصالح هاريس في الانتخابات الأمريكية، وهي الناخبين السود والنساء والشباب".

ورأى المعشر أن "فرص الحزب الديمقراطي في الاحتفاظ بمنصب الرئاسة أصبحت أكبر بعد تنحي بايدن"، مشيرا إلى أن "الخارطة الانتخابية في الولايات المتحدة أصبحت تعتمد على 6 ولايات وقد فاز فيها بايدن في الانتخابات الماضية بفارق بسيط في كل ولاية".