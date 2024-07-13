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العالم العربي

الصومال.. مقتل 5 سجناء خلال محاولة للهرب

الصومال.. مقتل 5 سجناء خلال محاولة للهرب
قوات أمن صوماليةالمصدر: أ ف ب - أرشيفية
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 2:07 م

قُتل خمسة مسجونين في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، بعد تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وبعض السجناء الذين حصلوا على أسلحة وحاولوا الهرب، بحسب ما نقلته "رويترز" عن إعلام رسمي وسكان في البلاد.

ووقع الاشتباك المسلح بين قوات الأمن والسجناء في السجن الرئيس بالعاصمة جنوبي المدينة، بالقرب من الميناء.

وقال التلفزيون الوطني، في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "أنهت قوات السجن الصومالية عملية خاض خلالها سجناء اشتباكا داخل الزنزانة. وأُطلق الرصاص على السجناء الذين حاولوا الهرب".

وأضاف التلفزيون أن السجناء الخمسة الذين قُتلوا أعضاء في حركة الشباب المتشددة، وكان قد حُكم عليهم بالإعدام.

ولم يوضح التلفزيون ما إذا كان هناك سجناء هربوا خلال الاشتباك.

وقال فردا أمن في السجن، قالت "رويترز" إنهما طلبا عدم ذكر اسميهما خشية الانتقام: "إن قنابل يدوية وأسلحة هُربت إلى داخل الزنزانة، وإن السجناء استخدموها لبدء الاشتباك.

وقال مواطن يعيش بالقرب من السجن، اسمه عبد الله عدن: "سمعنا أعيرة نارية وانفجارا داخل الزنزانة. وتوقف دوي إطلاق النار بعد نحو 15 دقيقة. وطوقت القوات الحكومية المنطقة بأكملها".

وتخوض حركة الشباب المتشددة قتالا ضد حكومة الصومال المركزية منذ قرابة عقدين.

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