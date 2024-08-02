بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم تشييع ودفن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي وسيم أبو شعبان، اللذان جرى اغتيالهما بهجوم استهدف مقر إقامته شمالي العاصمة الإيرانية طهران، فجر الأربعاء الماضي، فيما حمّلت طهران، وحركة حماس، إسرائيل مسؤولية الهجوم.

وانطلقت مراسم التشييع بعد صلاة الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، وبعدها يواريا الثرى فيها، بمشاركة على مستويات مختلفة على الصعيد القطري والفلسطيني والتركي والإيراني.

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وجرت صلاة الجنازة على جثماني هنية ومرافقه في مسجد الإمام محمد ابن عبدالوهاب في الدوحة، وسيوارى جثمانها إلى المأوى الأخيرة، حيثُ سيُدْفَنَان في مقبرة خاصة في الدوحة.

ويشارك في مراسم التشييع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس الحكومة المغربية الأسبق عبدالإله بن كيران، والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إلى جانب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالده حمد بن خليفة آل ثاني، إضافة إلى حضور رسمي وشعبي على الصعيد القطري.