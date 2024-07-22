قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الهجوم المنسوب لميليشيا الحوثي، الذي استهدف تل أبيب يوم الجمعة، كشف عن ثغرة في الدفاعات الجوية الإسرائيلية ذات التقنية العالية.

وأضافت الصحيفة أنه في اليوم نفسه، الذي أطلق فيه حزب الله 65 صاروخًا عبر حدوده الشمالية، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعضها، بينما سقط الباقي دون ضرر في مناطق مفتوحة.

وكانت إسرائيل قد أخطأت في تقدير مسيرة اعتقدت أنها حلقت على بعد أكثر من 1000 ميل من اليمن لتنفجر في العاصمة التجارية تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تواجه مشكلة مع المسيرات، إذ يمكن أن تكون صغيرة ويصعب اكتشافها، ولا تتحرك في مسارات يمكن التنبؤ بها، أو تنبعث منها حرارة شديدة لمحركات الصواريخ تجعل من السهل تتبع الصواريخ وتدميرها.

علاوة على ذلك، تعتبر المسيرات رخيصة الثمن ووفيرة، ويتم نشرها من قبل أعداء إسرائيل بأعداد متزايدة ومتطورة.

وفي محاولة لاستفزاز الجيش الإسرائيلي، أطلق حزب الله طائرات استطلاع مسيرة عبر شمال إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وجمع صوراً جوية لمواقع حساسة، ونشرها كوسيلة للتذكير بضعف إسرائيل.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن نظام القبة الحديدية، نظام الدفاع الجوي الشهير في إسرائيل، يكافح لمواجهة هذا التحدي، مبينة أن البديل هو الدفع بالمقاتلات النفاثة، وهو حل مكلف، وربما خطير يجبر الطيارين على الطيران على ارتفاع منخفض في المناطق الجبلية، ويعرضهم لأنظمة حزب الله المضادة للطائرات.

وعندما تفشل كل الطرق الأخرى، يُطلب من الجنود الإسرائيليين استخدام بنادقهم، والتي تم تجهيز بعضها بتكنولوجيا يمكن أن تجعل طلقاتها أكثر دقة، وفقاً لمسؤولين عسكريين ودفاعيين إسرائيليين، وفقاً للصحيفة.