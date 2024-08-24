تعرّض نور زهير جاسم المظفر، رجل الأعمال العراقي المتهم بـ"سرقة القرن" إلى حادث سير خطير في العاصمة اللبنانية بيروت كاد أن يودي بحياته.

وأسعف زهير إلى المستشفى إثر الحادث، وأظهرت الفحوصات تعرّضه إلى إصابة بالغة في العمود الفقري والعنق والقفص الصدري، إضافة إلى رضوض عدة في الجسم والرأس والرجلين، وفق مصادر.

ونور زهير رجل أعمال، ورئيس شركة المبدعون للخدمات النفطية، والمتهم الرئيسي بقضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ "سرقة القرن"، والتي نفاها من جانبه، ووصفها بأنها قضية لابتزازه والحصول على عمولات من خلاله .

"سرقة القرن"

في 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.

إثر ذلك صدر أمر بالقبض على مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.

وفي 24 أكتوبر 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.

وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 أغسطس 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت إلى 27 أغسطس من العام نفسه بسبب عدم حضور المتهم.

قبل المحاكمة ظهر نور زهير في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الشرقية" العراقية، دافع خلالها من نفسه متهمًا نائبًا لم يذكر اسمه بمحاولة ابتزازه.

وعنى بذلك النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، وذكر كذلك أن "سرقة القرن" ليست سوى "كذبة القرن"، وأن جميع الأموال المتهم بسرقتها دققت، وهي مستحقات أتعابه، وتعهد بمقاضاة الأطراف التي تتهمه بالسرقة في المحاكم الدولية.