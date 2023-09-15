ترحيب يمني بجهود السعودية وسلطنة عُمان لإحلال السلام في البلاد

رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، لدفع ميليشيا الحوثي نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام.

وجددت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عبر موقعها، "استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية الى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".

وكانت السعودية، وجهت أمس الخميس، دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال اللقاءات والنقاشات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن الدعوة تأتي "امتدادًا للمبادرة السعودية التي أعلنت، في مارس 2021 م، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي .. وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023 م".

وتأتي الدعوة كذلك "استمرارًا لجهود المملكة، وسلطنة عُمان، للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية"، بحسب البيان السعودي.