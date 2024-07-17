توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، بإمكانية الانتقال إلى حرب مع "حزب الله" في لبنان بشكل "سريع ومفاجئ وحاد جدا"، وفق ما أورده إعلام عبري.

جاء ذلك خلال تفقده قوات الجيش على الجبهة الشمالية، إذ قدم قادة الجيش استعراضا للوضع على الحدود مع لبنان وتطورات القتال ضد "حزب الله"، وفق "القناة 12" الإسرائيلية الخاصة.

وقال غالانت وفق القناة: "نشن حربا محدودة في الشمال (لبنان)، نستخدم جزءا صغيرا من قوة الجيش الإسرائيلي"، بحسب وكالة "الأناضول".

واستدرك قائلا: "لكن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية، من جهد رئيس في الجنوب (قطاع غزة) إلى جهد رئيس في الشمال (لبنان)، وهو أمر سيكون سريعا ومفاجئا وحادا جدا"، على حد قوله.

وأضاف: "نقترب من اتخاذ القرار، وسنعرف كيف نسير على الطريق الذي سيحقق الأمن لسكان الشمال (قرب حدود لبنان)".

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وفي أكثر من مرة، ألمح مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون لاحتمال اندلاع حرب مع "حزب الله" في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الحدود مع لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا في المنطقة الحدودية من الجانبين، خلّف مئات بين قتيل وجريح.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ خلفت نحو 128 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.