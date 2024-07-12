الكويت تلغي جوازات سفر "البدون" الرمادية

أوقفت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الخميس، العمل بجوازات السفر المخصصة لفئة البدون الذين تطلق عليهم الحكومة صفة "المقيمين بصورة غير قانونية"، وطلبت من أصحاب الحالات الإنسانية مراجعتها لاستثنائهم.

وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح، وجه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به، باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة).



ودعت الوزارة أصحاب الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) لمراجعة مركز "العدان" وفق موعد مسبق من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

وأضافت الوزارة في بيانها أن "هذا الإجراء في إطار المزيد من الدراسة والتدقيق من قبل جهات الاختصاص"، دون أن تحدد مدة لذلك.

ولم يوضح البيان عدد الأشخاص المتأثرين بالقرار من فئة البدون الذين يقدر عددهم في إحصاءات غير رسمية بنحو مئة ألف شخص، تمنحهم الكويت، جواز السفر الرمادي الذي يميزهم عن مواطني الكويت بجوازهم الأزرق.

ويحتاج البدون لمجموعة شروط كي يتسنى لهم الحصول على الجواز الرمادي الذي لا يتمتع بمزايا الجواز الكويتي من ناحية عدد الدول التي يحق لهم دخولها، ويحتاجون لتأشيرة مسبقة قبل السفر.

كما أن البدون منقسمون لفئتين، إحداها شملت بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، إضافة لفئة أخرى غير مشمولة، تقول الحكومة إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم طمعا في الحصول على الجنسية الكويتية.