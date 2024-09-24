مبعوث إسرائيل: منفتحون على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان

قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، غداة إعلان الولايات المتحدة أنها تستكشف بعض "الأفكار الملموسة" مع الحلفاء والشركاء.

وأضاف دانون: "بينما نتحدث، هناك قوى مهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك، ولا نرغب في شن أي غزو بري في أي مكان، ونفضل الحل الدبلوماسي".

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وتسبب القتال العنيف هذا الأسبوع بين إسرائيل وميليشيا حزب الله بزيادة المخاوف من أن يحتدم الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام، ويزعزع استقرار الشرق الأوسط، في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقالت إسرائيل إنها تحول تركيزها من غزة إلى الحدود الشمالية، حيث يطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل دعمًا لحماس، التي تدعمها إيران أيضًا، بحسب وكالة "رويترز".

وترى الحكومة الإسرائيلية أن تأمين الحدود الشمالية وإعادة السكان إليها أولوية عسكرية، مما يمهد الطريق لصراع طويل، في حين توعدت جماعة حزب الله بمواصلة القتال حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تناقش مع الحلفاء والشركاء بعض "الأفكار الملموسة" لإيجاد مسار نحو تهدئة التصعيد في القتال وتخفيف التوتر.

وأكد دانون أن إسرائيل تأخذ هذه الأفكار بجدية، مضيفًا: "ما زلنا نعتقد أن الأوان لم يفت بعد لكي تضغط الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على حزب الله لوقف عدوانه، إذا أوقف حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فسنكون قادرين على إعادة سكاننا إلى ديارهم".