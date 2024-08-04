كشفت مصادر عراقية ويمنية، اليوم الأحد، مقتل قائد عسكري من ميليشيا الحوثي، بضربة جوية أمريكية استهدفته ومجموعة من ميليشيا عراقية، في منطقة "جرف الصخر"، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في أحد الفصائل المسلحة المقربة من إيران لـ "إرم نيوز"، إن "القيادي الحوثي يدعى حسين مستور الشعبل وقتل بغارة أمريكية يوم 30 حزيران/ يونيو 2024".

ويعمل القائد العسكري القتيل ضمن القوة الجوية التابعة للميليشيا الحوثية، ويقود عملية تطوير الطائرات المسيّرة، وفق المصدر.

وأضاف المصدر أن "الفصائل العراقية واليمينية والسورية الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني تعمل عملًا متكاملًا فيما يتعلق بملف التكنولوجيا والتسليح، وتتبادل الخبرات فيما بينها، خاصة ما يخص صناعة الصواريخ وتوجيهها والطائرات المسيّرة".

وأكد أن "القائد العسكري الحوثي الشعبل قد جاء إلى العراق، بهدف كسب الخبرة وتعزيز قدرات الحوثي على صناعة الطائرات المسيرة وتشغيلها".

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واكتفت وزارة الدفاع الأمريكية، بالإشارة إلى أن المجموعة المستهدفة في الضربة تنتمي إلى إحدى الفصائل المسلحة العراقية المسؤولة عن قصف القواعد الأمريكية في العراق بوساطة الطيران المسيّر، من دون الإشارة إلى وجود عنصر "يمني" الجنسية ضمن المجموعة المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر، فإن "كتائب حزب الله" في العراق، أعلنت بعد الضربة الأمريكية، الثلاثاء، أن المجموعة المستهدفة، كانت تعمل على تجربة طائرات مسيّرة، عازية تلك التجارب لاستخدام المسيرات في الاستطلاع وتأمين الزيارات الدينية الكبرى ضمن حدود كربلاء والنجف.