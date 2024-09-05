بوتين: بإمكان الهند والصين والبرازيل التوسط في محادثات سلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه "بإمكان الهند والصين والبرازيل التوسط في محادثات سلام مع أوكرانيا".

وأضاف: "العدو يعاني من هزائم كبيرة وقواتنا تتقدم في اتجاه بوكروفسك بأوكرانيا".

وتابع بوتين، خلال كلمة ألقاها في جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن بلاده لم ترفض أي محادثات سلام مع أوكرانيا.

وأكد أن الهجمات على المحطات النووية خطيرة جدا وتعد عملا إرهابيا.

وشدد على نجاح موسكو في استقرار الوضع بكورسك والبدء بطرد القوات الأوكرانية.

وفي إشارة للغرب، قال بوتين: "فشلوا في هزيمة روسيا استراتيجيا".