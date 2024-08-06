أصيبت مجندة إسرائيلية في عملية طعن عند حاجز عسكري جنوبي القدس، صباح الثلاثاء، قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية "تحييد" المنفذ، وفق الأناضول.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "ورد بلاغ عن وقوع عملية طعن على حاجز النفق في ضواحي مدينة القدس".

وأضافت: "أسفر ذلك عن إصابة أنثى بجروح طفيفة على الحاجز، وتم تحييد المشتبه به من قبل قوات الأمن وعناصر شرطة حرس الحدود العاملين على الحاجز"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت: "تم استدعاء قوات الشرطة في منطقة القدس إلى مكان الحادث".

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بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المصابة "مجنّدة"، ولم توفر معلومات عن مصير المنفذ الذي اكتفت بالقول إنه جرى "تحييده".

وتستخدم الشرطة الإسرائيلية عادة لفظ "تحييد" للإشارة إلى تعاملها مع أي مشتبه بهم أو متورطين في حوادث أمنية أو عمليات طعن، وأحيانا يسفر التحييد عن إصابة المهاجم، لكن في غالبية الأحيان يكون التحييد دلالة على مقتله.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ ما خلف 614 قتيلا و5 آلاف و400 جريح، ونحو 10 آلاف معتقل، وفق معطيات رسمية فلسطينية.