برز خلال الساعات الماضية في تونس اسم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لأحمد الحشاني، فمن هو كمال المدوري؟

وقبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، تولى المدوري حقيبة الشؤون الاجتماعية في مايو الماضي خلفًا لمالك الزاهي، ضمن تحوير جزئي على الحكومة أجراه قيس سعيّد في الـ25 من مايو المنقضي، وكان يشغل قبلها خطة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

والمدوري من مواليد الـ25 من يناير 1974 بمدينة تبرسق، وحاصل على درجة الدكتوراة مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2.

المدوري، حائز على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.

وتولى المدوري عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بالمجلس ذاته، علاوة على عضويته في مجالس إدارات بضع مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول) والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة.

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كما زاول المدوري، التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، تحصَّل على وسام الشغل الفضي المذهب لسنة 2018 وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأربعاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعيّن وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري خلفًا له.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفًا للسيد أحمد الحشاني".

وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلًا واسعًا.