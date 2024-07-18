قوبلت التعديلات التي أقرها البرلمان المغربي على نظامه الداخلي بترحيب ومواقف إيجابية؛ إذ إن من شأن تلك التعديلات أن تساهم في تحسين العمل البرلماني، وتمنع وصول الفاسدين إليه، حسب قال محللون لـ"إرم نيوز".

شملت التعديلات التي أقرها البرلمان قبل أيام، بأغلبية ساحقة، قواعد سلوك وأخلاقيات للعمل البرلماني، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع سوية النخب البرلمانية، ومنع وصول "المفسدين" إلى المجلس.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعا قبل أشهر، بمناسبة الذكرى الـ60 لبدء العمل البرلماني، إلى رفع مستوى الحياة البرلمانية من الناحية الأخلاقية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بغرفتيها (النواب والمستشارين)، على أن تكون ذات طابع قانوني ملزم.

ودفعت الرسالة الملكية أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى عقد نقاشات ومشاورات مكثفة كُللت بإقرار مدونة السلوك توصف بـ "غير المسبوقة".

ولضمان سير تطبيق هذه المدونة، ينص التعديل الجديد على أنه "ينتدب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية 4 أعضاء من أعضاء مكتب المجلس، اثنان منهما من المعارضة يشكلون لجنة مهمتها متابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات والتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس".

وتلزم المدونة أعضاء المجلس بالتصريح عن الهدايا التي يحصل عليها الأعضاء خلال زياراتهم الرسمية وتسليمها.

وفي مداخلاتها خلال جلسة التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أكدت الكتل النيابية أهمية اعتماد المدونة ودورها المرتقب في السمو بالعمل البرلماني.

تجويد العمل البرلماني

وقال المحلل السياسي عبدالفتاح الحيداوي، إن إقرار "مدونة الأخلاقيات" من شأنها أن تساهم في تجويد العمل البرلماني بالمغرب والرفع من مستواه، وذلك بعد متابعة مجموعة البرلمانيين بتهم جنائية خطيرة وتجريدهم من صفتهم البرلمانية.

وأضاف الحيداوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تورط بعض النواب في قضايا فساد يعطي صورة سيئة عن المؤسسة البرلمانية وأدوارها الهامة، مشيرا إلى أن هذه المدونة ستحُول دون وصولهم إلى قبة البرلمان، كما ستساهم في تأطير ممارسات البرلمانيين خلال السنوات المقبلة.

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وأكد المتحدث أن المدونة أخذت بعين الاعتبار مضامين الرسالة الملكية بشأن رفع سوية النخب البرلمانية، مبرزا أن الاستحقاقات الهامة التي سيُقبل عليها المغرب باتت تدفعه إلى محاربة الفساد والمفسدين.

دور الأحزاب

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد شقير، أن إقرار مدونة الأخلاقيات البرلمانية ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، "خطوة إيجابية" في إطار إضفاء مزيد من الأخلاقيات على الحياة البرلمانية في البلاد.

وأكد شقير لـ"إرم نيوز"، أن "هذه المدونة ليست كافية لمنع وصول المفسدين، حيث يجب على الأحزاب أن تقوم بدورها في انتقاء مرشحيها، وكذا العمل على دعوة أعضائها لخدمة الصالح العام بنزاهة، وعدم تقديم مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة".

وأضاف: "على الأحزاب ألا تركز فقط على حصد المقاعد دون الاهتمام بترشيح وجوه سياسية تتوفر فيهم شروط النزاهة".

ودعا شقير إلى "ضرورة أن تربط الدولة تقديم الدعم المالي بمدى تقديم الأحزاب لمرشحين نزيهين"، على حد تعبيره.