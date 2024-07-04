من هو الضابط الإسرائيلي الذي قتل بهجوم "حزب الله"؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل ضابط رفيع؛ إثر صاروخ لميليشيا حزب الله في منطقة الجولان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام عبرية، بأن الضابط الذي قتل في الجولان، هو نائب قائد سرية في وحدة 8679، فيما أعلن الجيش إصابة عدد آخر من الجنود إثر الهجوم.

ووفق الجيش، فإن الضابط المقتول يدعى إيتاي غاليا، ويبلغ من العمر 38 عاماً، حيث كان حارب في غزة قبل أن ينقل إلى الشمال.

وتشهد الواجهة الشمالية، توترا بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.

ويجري الجيش الإسرائيلي تدريبات لحرب محتملة مع ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث تداولت وسائل إعلام عبريّة مجموعة صور لشاحنات عسكريّة تنقل منصّات القبة الحديديّة إلى الجبهة الشمالية.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إن قوات تابعة للواء غولاني تعمل في منطقة مزارع شبعا وجبل الشيخ في الجولان، وأنهت تدريبات عسكرية تحاكي مواجهة تهديدات مختلفة.

وبحسب القناة "12 العبرية"، فإن المستويات السياسية والعسكرية تستعد لخيار المواجهة مع ميليشيا حزب الله، رغم مساعي التواصل لاتفاق مع لبنان يسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم.