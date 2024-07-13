تقارير عبرية: الجيش الإسرائيلي استهدف الضيف بـ"المطرقة الأمريكية"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن عدد ونوع القنابل التي استهدفت فيها إسرائيل، القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف، في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع "ميفزاك لايف" العبري إن القنابل الأمريكية التي استخدمها الجيش في الضربة كانت ضمن شحنة الأسلحة التي أخرت واشنطن تسليمها في شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أنها من نوع "إم كيه 84" (MK84) وتعرف أيضا بـ"مارك 84"، وسميت بـ"المطرقة" بسبب الدمار الشديد الذي تحدثه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن استهداف موقع "الضيف" تم بخمس قنابل بعضها خارق للحصون تحت الأرض.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وافق على العملية بعد تأكد المعلومات الاستخباراتية عن محمد الضيف، بالإضافة إلى موافقة رئيسي الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) والأركان".

بدورها نقلت صحيفة "معاريف" عن مدير شركة أسغارد للتكنولوجيا العسكرية قوله إن "القنابل المستخدمة في هجوم المواصي أمريكية من طراز JDAM22".

وبينت أن "القنابل المستخدمة في هجوم المواصي كانت في قلب الخلافات مع الإدارة الأمريكية، وعلقت واشنطن إرسالها لإسرائيل سابقًا".

وتُسبب القنابل دمارًا هائلاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه استهدف محمد ضيف، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس، صباح السبت.

وأضاف في بيان أن "الضربة كانت دقيقة، واستهدفت موقع حماس فقط".

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ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي مقتل الضيف أو رافع سلامة جراء الغارات.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس إن إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف عدد من قيادتها عقب قصف المواصي هو "ادّعاءات كاذبة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 71 شخصًا قُتلوا، وأُصيب 289 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت النازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس.