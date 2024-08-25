قال دبلوماسيان إن إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية تبادلا رسائل عبر وسطاء اليوم الأحد، لمنع المزيد من التصعيد، في أعقاب إحدى أكبر عمليات تبادل إطلاق النار بين العدوين خلال عشرة أشهر.

وذكر أحد الدبلوماسيين أن الرسالة الرئيسة كانت أن الجانبين يعتبران انتهاء تبادل القصف المكثف اليوم الأحد، وأن أيا منهما لا يريد حربًا شاملة، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله إطلاقه 320 صاروخًا تجاه مواقع إسرائيلية استهدفت 11 قاعدة وثكنة عسكرية، في حين أعلنت إسرائيل صد هذا الهجوم بضربات استباقية نفذتها 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو.