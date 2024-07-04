أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن النقيب روي ميلر، قائد فصيلة في فوج روتيم، "لواء جفعاتي"، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

ويبلغ ميلر 21 عاما، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي على موقعه. وتمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد مقتله، وإخطار عائلته بوفاته.

كما أصيب في المعركة ضابط وجندي آخر من كتيبة روتيم، ونُقِلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وليلة الأربعاء أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد فريق في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع النقيب إيلي إليشا لوغاسي، (21 عاما)، بصاروخ مضاد للدبابات في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأصيب 3 جنود آخرين من الكتيبة بجروح خطيرة في الحادث، وقد تم إخطار عائلاتهم.

ومنذ بداية الحرب، قُتل 677 جنديا إسرائيليا، 323 منهم منذ بدء العمليات البرية في غزة، بحسب إحصائيات الأسماء التي سمح الجيش الإسرائيلي بنشرها.